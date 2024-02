Solidaridad con Cubainfomacion

La junta directiva de SODePAZ en su reunión del 10 de febrero ha decidido solidarizarse con los compañeros/as de Euskadi Cuba y Cubainfomacion ante el acoso que están sufriendo por parte de elementos de la contrarrevolución cubana, liderados por parte de Javier Larrondo, presidente de la ONG “Prisoners Defenders”,( ver https://aucaencayohueso.wordpress.com/2020/11/19/cuba-prisoners-defenders-una-ong-espanola/ ) que se ha concretado en la apertura de un proceso judicial que solicita una multa de 60.000€ y 6 años de prisión.

La estrategia de intentar callar a la solidaridad con Cuba no es exclusiva de los contrarrevolucionarios cubanos, acosos similares se han sufrido en el caso de Venezuela, Nicaragua o Palestina.

La vista está prevista para el día 15 en los Juzgados de la calle Albarracín 31 en Madrid.

Debemos decir y hacerles saber que Madrid no es Miami, donde la contrarrevolución campea a sus anchas. En Madrid se hará presente la solidaridad con los compañeros acosados y os llamamos a estar en la puerta de los juzgados a las 10:30 del dia 15/2 y en los próximos días dar a conocer la solidaridad en las redes sociales.

No callarán a la solidaridad con Cuba.