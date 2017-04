Equo Bonita Green BIO: crema untable de cacao y avellanas de Comercio Justo

Ingredientes: cacao, manteca de cacao, azúcar de caña, avellanas y NADA MÁS!

Precio 4,20€

Textura fina, delicada y aterciopelada, el gusto en el paladar caracteriza de una manera inequívoca la crema untable de cacao y avellanas Equo Bonita Green BIO, obtenida gracias a una receta simple y genuina: cacao, manteca de cacao, azúcar integral de caña, avellanas y ... nada más!



El producto es libre de gluten (a pesar de no tener certificación específica), y no contiene lecitina, sustituida por la manteca de cacao.



Tampoco incluye aceites vegetales añadidos más allá de los presentes de forma natural en los frutos secos (que provienen de la agricultura ecológica italiana) y el cacao. Por lo tanto, NO CONTIENE aceite de palma.

La crema de cacao, por supuesto, se obtiene mediante el uso de azúcar moreno y cacao de comercio justo.



El productor, la pequeña firma Deanocciola de Civita Castellana, en la provincia de Viterbo, se distingue por la artesanía minuciosa, y es un proveedor de varios grupos de consumo.



La nueva crema se presenta en frasco de cristal con tapa de acero plateado